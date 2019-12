Hof oordeelt over inspectierapport islamitisch Haga Lyceum

Het gerechtshof in Den Haag oordeelt dinsdag over de publicatie van het vernietigende inspectierapport over het Cornelius Haga Lyceum. De islamitische middelbare school in Amsterdam vocht het oordeel van de voorzieningenrechter aan, die eerder toestond dat de conclusies van de Inspectie van het Onderwijs naar buiten werden gebracht.

De inspectie stelt onder meer dat de school onvoldoende afstand neemt van omstreden figuren, die bijvoorbeeld salafistisch gedachtegoed aanhangen. Burgerschapsonderwijs zou ondermaats zijn en er was sprake van financieel wanbeheer en zelfverrijking door het bestuur, concludeerden de inspecteurs. Het rapport was aanleiding voor minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) om het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar de school onder valt, te dwingen op te stappen.

Het Haga Lyceum legde zich hier niet bij neer en eiste alsnog intrekking van het rapport, aangezien het schoolbestuur alle aantijgingen ontkent.