Inspectierapport Haga Lyceum hoeft niet te worden ingetrokken

Een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie over het islamitische Cornelius Haga Lyceum hoeft niet van tafel. Het gerechtshof in Den Haag heeft die eis van de Amsterdamse school afgewezen.

De school ging in hoger beroep tegen een vonnis van eerder dit jaar. De rechter oordeelde toen dat het rapport op twee punten niet zorgvuldig was, maar dat was niet ernstig genoeg om het hele rapport als onrechtmatig te bestempelen. Na de uitspraak kon de inspectie het rapport openbaar maken.

Het zou weinig zin hebben het rapport nu te laten intrekken, zo redeneert het hof. “Het rapport is al bekendgemaakt en gebruikt. Nu heeft het rapport geen invloed meer op de schoolkeuze van ouders voor dit jaar.”

De inspectie stelde in het rapport onder meer dat de school onvoldoende afstand neemt van omstreden figuren, die bijvoorbeeld salafistisch gedachtegoed aanhangen. Burgerschapsonderwijs zou ondermaats zijn en er was sprake van financieel wanbeheer en zelfverrijking door het bestuur, concludeerden de inspecteurs. Het rapport van de inspectie was voor minister Arie Slob de reden om met een zogenoemde aanwijzing het vertrek van het schoolbestuur te eisen.

Een andere zaak van de school over de aanwijzing van de minister loopt nog. Het ministerie laat weten de uitspraak, die volgende maand wordt verwacht, met “vertrouwen” tegemoet te zien. “Hopelijk komt er snel duidelijkheid voor de leerlingen en kunnen zij snel in een veilige omgeving naar school.”