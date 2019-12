Nederland moet 19,5 miljoen euro teruggeven aan Suriname

Nederland moet een geldbedrag van 19,5 miljoen euro teruggeven aan Suriname. Dat heeft de rechtbank in Haarlem dinsdag bepaald. Het Openbaar Ministerie (OM) had beslag laten leggen op het bedrag wegens vermoedens dat drie Surinaamse banken en vijf wisselkantoren zich schuldig maken aan witwaspraktijken. Daartegen was bezwaar gemaakt.

De beslaglegging gebeurde op 17 april vorig jaar, maar had niet mogen plaatsvinden, vindt de rechtbank. Die oordeelt dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) als ‘shipper’ van de transactie moet worden aangemerkt. De centrale bank is een officieel staatsorgaan van het land en geniet immuniteit. Daarom is de actie van Nederland in strijd met het internationaal publiekrecht, aldus de rechtbank.

Het geld werd in beslag genomen op Schiphol en was vanuit Suriname onderweg naar Hongkong.

Eblein Frangie, directeur van de Surinaamse Finabank, kan zijn geluk niet op met de uitspraak. ‘’Dit is ongelooflijk, dit is echt major. Voor de banken, voor het financiële stelsel en voor Suriname als land. We zijn er in blijven geloven en zijn blijven vechten. We hebben altijd alle informatie verstrekt en meegewerkt. Nu is het duidelijk geworden dat het Nederlandse OM onjuiste informatie heeft aangeleverd’’, aldus een uitgelaten bankdirecteur.

Frangie geeft aan dat deze uitspraak vooral belangrijk is om het signaal en onze reputatie. ‘’Het gaat niet eens om het geld, dat hadden we al opgelost. Maar het is heel ernstig dat het OM banken als verdachte bestempelt in een fragiel land als Suriname. De rechter heeft bevestigd wat de advocaten van de banken naar voren hebben gebracht. Dat is een belangrijk signaal’’, aldus Frangie.

Het OM bestudeert de uitspraak en wil inhoudelijk nog niet reageren, legt een woordvoerster uit. Ondanks deze uitspraak dat het geld moet worden teruggestort, gaat het strafrechtelijk onderzoek naar het witwassen gewoon door, stelt zij.