Kerstcollecte Urk: 93.000 euro voor een school in Ethiopië

Inwoners van Urk hebben woensdag in een uur tijd 93.000 euro bijeengebracht in de jaarlijkse kerstcollecte. In het dorp stonden veertien collectebussen en in het aangrenzende dorp Tollebeek stond er één.

Een woordvoerder van de Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea, die de collecte organiseert, zei heel erg tevreden te zijn met de opbrengst. Het geld komt ten goede aan een nieuwe school in het noorden van Ethiopië, in een afgelegen gebied waar de dichtstbijzijnde school op twee uur lopen ligt.

De Urkers konden hun geld tussen 12.00 en 13.00 uur in de bussen stoppen, terwijl ieder kwartier de kerkklokken werden geluid.

Vorig jaar werd nog 103.000 euro opgehaald. Volgens de woordvoerder ligt het bedrag nu lager omdat steeds minder mensen contant geld op zak hebben. Hij gaat ervan uit dat er daarom meer dan vorig jaar zal worden overgemaakt via de bank, wellicht tot een bedrag van 10.000 euro.

De bouw van de school in Ethiopië kost 175.000 tot 180.000 euro. De lokale bevolking brengt zelf 40.000 euro bijeen, de protestantse fondsenwerver Wilde Ganzen steunt met een bedrag van 45.000 euro en Urk draagt minimaal 93.000 bij.