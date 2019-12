‘Ruziezoeker’ strooit met geld in politiebusje

Een “vervelende man” die woensdagochtend in Rotterdam rondliep met een fles sterke drank en met “iedereen ruzie zocht” bleek een flink pakket met geld bij zich te hebben, meldt de politie op Facebook. Toen de 27-jarige man uit Arnhem was aangehouden en in de politiebus was gezet, liet hij de bankbiljetten per ongeluk vallen. In totaal had hij 15.000 euro bij zich, zei een woordvoerder van de politie.

De man veroorzaakte overlast in het centrum en had geprobeerd weg te rennen voor de politie. Hij verstopte zich onder een bestelauto. De politie kreeg hem eronderuit, arresteerde hem en plaatste de amokmaker achterin een politiebus.

De agenten hoorden de man rommelen en zagen dat hij iets probeerde weg te stoppen. Maar dat mislukte waardoor een hele stapel bankbiljetten van voornamelijk 50 euro op de vloer van de bus belandden. Daardoor wordt de man nu ook verdacht van witwassen. De man heeft verklaard dat de biljetten al in de bus lagen toen hij erin werd gezet.