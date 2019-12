Vuurwerkbom verwoest auto in Den Haag

In Den Haag is woensdagochtend een auto totaal verwoest, waarschijnlijk door een vuurwerkbom. De politie vermoedt dat deze onder het voertuig is gelegd en tot ontploffing is gebracht.

De auto, met een Pools kenteken, stond geparkeerd op de Laan van Poot in het westen van de stad. De explosie was zo heftig dat brokstukken 20 meter verderop zijn aangetroffen. Ook zijn er brokstukken gevonden in bomen die bij de auto in de buurt stonden.

Het team Explosieven Verkenning heeft onderzoek gedaan bij het voertuig, dat door een berger is opgehaald. Niemand raakte gewond.