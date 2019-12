Douane vindt cocaïne in vaten met bevroren fruitpulp

De douane in de haven in Rotterdam heeft afgelopen maandag cocaïne aangetroffen in zo’n veertig vaten met bevroren fruitpulp. Dat heeft het OM donderdag bekendgemaakt. De cocaïne zat in blokken in de pulp. De lading was afkomstig uit Brazilië.

Er zijn geen aanhoudingen verricht. Vanwege het lopende onderzoek wil het OM niet zeggen om hoeveel cocaïne het gaat. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Half december onderschepte de douane ook al ruim 1400 kilo cocaïne uit Brazilië. De verdovende middelen zaten onder meer verstopt in vruchtenconcentraat en sporttassen.