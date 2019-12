Ramkraak Tilburg: honderden kilo’s vuurwerk weg

Bij een ramkraak op een vuurwerkwinkel in Tilburg is voor honderden kilo’s aan vuurwerk buitgemaakt. Bij de diefstal in de Leenherenstraat, in de nacht van dinsdag op woensdag, werd een bestelbus gebruikt.

Vier mensen renden de vuurwerkwinkel uit, twee vertrokken in de bestelbus en de andere twee in een personenauto. Beide voertuigen gingen er met hoge snelheid vandoor.

De bestelwagen is donderdagochtend door agenten op een parkeerplaats in Tilburg aangetroffen. Het voertuig was eerder in Waalwijk gestolen.