Universiteit Maastricht doet aangifte van

De Universiteit Maastricht (UM) heeft donderdagmiddag bij de politie aangifte gedaan van een “vrij stevige cyberaanval van ernstige aard”. Dinsdag werd de UM aangevallen en ook donderdag had de instelling daar nog last van.

Volgens een woordvoerder gaat het om gijzelsoftware: de aanvaller plaatst software op een computer die de boel blokkeert of ontregelt, en vraagt dan om losgeld om een en ander weer vrij te geven. Of dat hier het geval is, kan de woordvoerder niet zeggen, ook niet of er geld zal worden betaald. Inmiddels zijn alle systemen die te maken hebben met de bedrijfsvoering zijn uit de lucht gehaald, dus ook mail. “We hebben nu in feite een schil gelegd waarbinnen onze mensen kunnen kijken wat er precies speelt, zonder dat andere systemen daarbij in gevaar zijn.”