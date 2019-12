‘Bestellimiet voor winkeliers Etos door staking’

Winkeliers van drogisterij Etos mogen naar verluidt nog maar in beperkte mate voorraad bestellen. Deze bestellimiet is het gevolg van de acties door personeel van het distributiecentrum van Etos in Beverwijk. Ruim honderd medewerkers legden volgens vakbond FNV vrijdag voor de vijfde dag het werk neer. De bond beschuldigt Etos-moeder Ahold-Delhaize ook van het inzetten van stakingsbrekers.

De werknemers willen meer loon en gaan door met staken zolang het bedrijf niet over de brug komt. De FNV eist een structurele loonsverhoging van 5 procent. Cao-onderhandelingen liepen op niets uit. Op de uitnodiging van Etos om te komen praten wordt door de bond niet ingegaan zolang er geen “fatsoenlijk” bod ligt. Ook op zaterdag zal worden gestaakt.

Vanuit Beverwijk worden meer dan vijfhonderd winkels in Nederland bevoorraad. Volgens verschillende actievoerders vertrekken er nog wel vrachtwagens vanaf het distributiecentrum, maar zitten deze veel minder vol. Normaliter werken circa 240 werknemers, deels uitzendkrachten, in het magazijn.

De FNV dreigde drogisterijketen Etos en Ahold Delhaize vorige week met een kort geding vanwege de inzet van stakingsbrekers. Ahold Delhaize maakte daarop bekend voorlopig geen distributiewerkers van Albert Heijn meer naar Beverwijk te sturen. Dat doet het volgens de bond nu wel weer. “Als Ahold vuil spel blijft spelen, gaan we de acties vergroten”, zo klinkt het. Ook andere vormen van acties worden overwogen om het distributiecentrum van Etos te ontregelen.

Een Etos-woordvoerster benadrukt in een verklaring per mail dat uit te leveren producten evenredig over winkels worden verdeeld en dat er alles aan gedaan wordt om de winkels vol te hebben. Ze hoopt snel op een oplossing met de bond. In de verklaring werd vooralsnog niet ingegaan op het verwijt van FNV dat er stakingsbrekers zijn ingezet. De zegsvrouw was niet direct bereikbaar voor verdere uitleg. Ook bij moederbedrijf Ahold Delhaize was vooralsnog niemand bereikbaar voor commentaar.