Documentairemaker Hans Keller (82) overleden

Documentairemaker Hans Keller is op 19 december overleden. Zijn familie heeft dat bekendgemaakt in een overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Keller was 82 jaar oud.

Hij begon zijn carrière bij de Volkskrant en maakte begin jaren zestig ook radioprogramma’s. Ook was hij in 1961 een van de drijvende krachten achter de oprichting van de Zilveren Nipkowschijf, een prijs van tv-critici voor het beste tv-programma.

Na een aantal jaren documentaires te hebben gemaakt voor de KRO, stapte hij in 1969 over naar de VPRO. Daar maakte hij tv-programma’s als Het gat van Nederland, De Dode Dichters Almanak en tientallen documentaires.

De VPRO roemt zijn “bijzondere manier van kijken”. In een eigen overlijdensadvertentie schrijft de omroep: “Hans Keller was niet alleen filmer, maar vooral chroniqueur van een tijdperk. Met een feilloos gevoel voor wat er onder de oppervlakte van de samenleving borrelde. Daarbij gebruikte hij steeds vernieuwende vertelvormen.”