Filmpers vindt Parasite en Bumperkleef beste films van 2019

Het Zuid-Koreaanse drama Parasite en de komische Nederlandse horrorfilm Bumperkleef zijn door de Nederlandse filmpers uitgeroepen tot de twee beste bioscoopfilms van 2019. Parasite kreeg de meeste punten na een stemming onder 81 Nederlandse critici. Dat heeft de Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) vrijdag bekendgemaakt.

Parasite, van regisseur Bong Joon Ho, is een tragikomedie over de verschillen tussen arm en rijk. De film won de Gouden Palm op het festival van Cannes en is ook een grote kanshebber voor een Oscar.

De beste Nederlandse film was volgens de journalisten Bumperkleef van regisseur Lodewijk Crijns. Hij gaat over het gezin van vader Jeroen Spitzenberger, dat na een verkeersruzie wordt achtervolgd door de bestuurder van een mysterieus busje.

Het is de zeventiende keer dat de Nederlandse filmpers de beste film van het jaar kiest. Vorig jaar sleepte Call me by your name de titel in de wacht.