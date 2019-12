Haagse politie verwacht meer kleine incidenten bij jaarwisseling

Bij de komende jaarwisseling zijn er in Den Haag waarschijnlijk minder grote onlusten of problemen en vooral kleinere incidenten verspreid over de stad. Dat verwacht de politie. Dit jaar zijn er geen vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen. De afgelopen jaren waren daar veel mensen aanwezig. “Dat zal deze jaarwisseling dus meer verspreid zijn”, aldus de politie.

De Haagse politie wil niet zeggen hoeveel agenten op pad zijn tijdens oud en nieuw. Als er incidenten zijn, zullen agenten mensen eerst aanspreken op hun gedrag. Als dat niet werkt, kan “in het uiterste geval” de ME in actie komen.

Begin deze maand was het een paar nachten op rij onrustig in de buurt Duindorp. Jongeren uit de wijk richtten vernielingen aan, staken vuurwerkbommen af en zochten de confrontatie met de politie. De relschoppers waren boos op het besluit van de gemeente Den Haag om geen vergunningen te geven voor de jaarlijkse vreugdevuren.