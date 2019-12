Rustig en droog weer met oud en nieuw

De jaarwisseling verloopt waarschijnlijk droog. De kans op rustig weer is groot en ook met de kou valt het mee, meldt Weeronline. Het wordt tussen de 2 en 4 graden. Tijdens de jaarwisseling staat er weinig wind. In combinatie met fijnstof van vuurwerk leidt dat tot dichte mist. Daardoor kan het zicht in de nachtelijke uren ernstig worden beperkt. Vuurwerk is mogelijk slecht te zien, en ook weggebruikers kunnen hinder ondervinden van de dichte mist.

Op nieuwjaarsdag kan het nog een tijdje mistig zijn, maar in de middag schijnt ook geregeld de zon.