‘Amsterdam verdient beter imago’

“Amsterdam heeft een ordinairder imago dan het verdient, vooral in het buitenland.” Dat zegt burgemeester Femke Halsema in een interview met Het Parool. Ze voert een strenge koers op het gebied van raamprostitutie, het kraakbeleid en de drugshandel om dat imago te verbeteren.

“Ik wil dat we een onconventionele en dwarse stad blijven, maar ook dat we heldere grenzen stellen aan onze tolerantie. Want als je dat niet doet, gaat tolerantie aan tolerantie ten onder”, aldus Halsema. Haar doel is om “Amsterdam te bewaren als een vrije en open stad”.

Halsema beschrijft ook hoe ze in haar werk te maken heeft met seksisme. “Vooral rond de huldiging van Ajax op het Museumplein werd ik hiermee geconfronteerd. Elke burgemeester wordt uitgefloten, en elke burgemeester krijgt weleens een blikje naar zijn hoofd, daar was ik op ingesteld. Maar toen ik voor mij keek, zag ik een meute van honderden mannen die vooraan stonden, allemaal met hun middelvingers omhoog, die mij uitscholden voor ‘hoer’. Ik dacht wel even: krijg toch….!”

“Ik weet dat er veel vrouwen zijn die zo veel last hebben van intimidatie, dat zij zich daardoor onvrij voelen. Ik wil gebruikmaken van de positie die ik nu heb om daar iets tegen te doen”, belooft Halsema.