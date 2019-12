December: zacht en zonnig met weinig neerslag

December gaat als een zeer zachte maand de boeken in met een gemiddelde temperatuur van 5,9 graden tegen 3,7 normaal. Dat meldt Weeronline. Slechts in zeven andere jaren was het nog zachter.

Van echt winterweer is dus geen sprake. Alleen op 13 december viel in het noordoosten wat natte sneeuw en vroor het slechts een paar nachten. Omdat het ook vaak regende en waaide leek het meer een herfstmaand dan een wintermaand.

De gebruikelijke hoeveelheid van dertien vorstdagen werd bij lange na niet gehaald. IJsdagen, waarop het de hele dag blijft vriezen, kwamen helemaal niet voor. Gemiddeld telt De Bilt ruim twee ijsdagen in december en komen in het noordoosten vier ijsdagen voor.

Op 15 december kwam het tot de eerste officiƫle storm van deze winter. Ook op andere dagen waaide het vaak flink met aan de kust een stormachtige wind en zware windstoten.

De hoogste temperaturen werden genoteerd op 17 en 19 december. Toen werd het in het zuiden, midden en oosten lenteachtig met zon en 14 tot 16 graden. Tot recordwarmte kwam het niet, omdat het in 2015 op die dagen nog warmer was. Een gevolg van het zachte weer was wel dat nog voor kerst het hooikoortsseizoen begon.

Deze maand viel bijna dagelijks regen. In De Bilt bleef het tot dusver slechts op vijf dagen geheel droog. Op 6, 9, 14, 22 en 24 december was het regionaal wel kletsnat. Landelijk gemiddeld komt de neerslagsom uit op 71 mm tegen 79 normaal.

Groningen was opvallend droog met 35-50 mm. Ook in Friesland, Drenthe, de Noordoostpolder en in de Kop van Noord-Holland was het met 50-70 mm relatief droog. Elders viel op de meeste plaatsen 60-80 mm neerslag met lokale uitschieters tot 90 mm. In het midden van het land viel plaatselijk zelfs meer dan 100 mm. In Deelen, op de Veluwe, was het met 110 mm het natst.

De laatste dagen van december leveren nog wel flink wat zonneschijn op, al kan mist regionaal roet in het eten gooien. De hoeveelheid zon gemiddeld over het land komt uit op circa 70 uur. Daarmee komt dit jaar in de top 10 van zonnigste jaren ooit.