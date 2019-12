Bij een steekpartij in een woning in Rozenburg is een vrouw om het leven gekomen. De politie kon nog niets zeggen over de toedracht van het steekincident aan de Grote Stern. Wel is er een 33-jarige man aangehouden.

Rozenburg ligt midden in de Rotterdamse haven en hoort bij de gemeente Rotterdam. Het telt zo’n 12.000 inwoners.