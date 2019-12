Duizenden lampionnen verlicht in Olympisch Stadion

In het Olympisch Stadion in Amsterdam wordt zondag ‘het grootste hart van lampionnen van Nederland’ ontstoken. KWF Kankerbestrijding meldt dat het gaat om duizenden lampionnen. Daarop zijn de namen geschreven van mensen die er door kanker niet meer zijn of op een andere manier door de ziekte zijn geraakt.

Iedereen kan een lampion doneren voor een dierbare. De aftrap voor de actie is op 9 december gegeven. De eerste lampionnen werden toen verlicht door bekende Nederlanders als Gordon, Giel Beelen, Monic Hendrickx, Roy Donders en Gijs Staverman. De opbrengst wil KWF Kankerbestrijding gebruiken om de kans van mensen op kanker te verkleinen, de kans op genezing te vergroten en de kwaliteit van leven tijdens en na kanker te verbeteren.

KWF organiseert de lampionnenactie voor de vierde keer. Eerder werden de tuin van Paleis Soestdijk, de Afsluitdijk en het Middelpunt van Nederland (Lunteren) verlicht door duizenden lampionnen.

SBS6 zendt de gebeurtenis live uit vanaf 18.30 uur. Het officiƫle verlichtingsmoment is om 19.30 uur.