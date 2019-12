Midden in het centrum van Breda is er zaterdagnacht een schietincident geweest waarbij gewonden zijn gevallen. De schietpartij was in de Reigerstraat, bij de Grote Kerk en de Havermarkt. In die straten zit veel horeca en op zaterdagavond is het daar vaak druk met uitgaanspubliek. De politie spreekt van meerdere gewonden, maar weet nog niet precies wat er is gebeurd. De agenten ter plaatse zijn nog volop bezig met het onderzoek