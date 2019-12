Vijf mannen zijn opgepakt nadat er zondagochtend was geschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Niemand is gewond geraakt.

Na een melding over een schietpartij in alle vroegte bij een café op de Nieuwe Binnenweg dwongen agenten in de buurt een auto tot stoppen. Zij deden dat met getrokken wapens. De drie inzittenden zijn aangehouden. Vlakbij het café zijn nog eens twee mannen opgepakt.