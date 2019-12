Webwinkel in museumspullen denkt flink uit te breiden

De MuseumDepotShop, die sinds april overtollige objecten uit museumdepots aanbiedt, kan er in het nieuwe jaar vol tegenaan. Aanvankelijk kon de winkel de vraag niet goed bijbenen: er waren met toen nog acht deelnemende musea domweg te weinig voorwerpen op voorraad om aan de belangstelling te voldoen. Inmiddels echter kan de shop spullen aan de man brengen van meer dan twintig musea. De winkel wordt in het nieuwe jaar dan ook continu bereikbaar. Intussen wordt er al naar de Britse depots gelonkt.

De initiatiefneemster is een stichting verwant aan de organisatie Art & facts, een dienstverlener op het gebied van collectiebeheer. Het idee werd geboren uit de constatering dat er 45 miljoen objecten in de museumdepots van ons land zijn, waarvan zo’n 10 procent wel kan worden gemist en dus ‘ontzameld.” De musea die dergelijke voorwerpen via de webshop van de hand doen, ontvangen 30 tot 70 procent procent van de opbrengst, afhankelijk van hun betrokkenheid bij het verkoopproces.

Volgens een woordvoerder van de webwinkel vinden de musea het geld weliswaar mooi meegenomen, maar zijn ze vooral blij dat hun spullen een goede herbestemming krijgen en beter tot hun recht komen. De aanbieders moeten hun voorgenomen ontzamelingen wel eerst toetsen aan de LAMO, de Leidraad Afstoten Museale Objecten. Ook moet er worden gekeken of er niet toevallig een ander museum belangstelling heeft voor het te lozen voorwerp.

De voor de webshop verantwoordelijke stichting hoopt dat het aantal deelnemende musea in 2020 zal oplopen naar tachtig tot negentig. Ze houdt het voor mogelijk dat er in het nieuwe jaar tussen de 5000 en 10.000 objecten verkocht zullen worden. De initiatiefnemers organiseren bijvoorbeeld ‘ontzameldiners’ om belangstellende musea goed voor te lichten.

In de eerste negen maanden van haar bestaan deed de winkel 1250 items van de hand. Intussen wordt gekeken of MuseumDepotShop ook in het Verenigd Koninkrijk actief kan worden, onder een andere naam en in samenwerking met musea daar. De regelgeving voor het afstoten of herbestemmen van museale objecten is daar vergelijkbaar met die van ons land, zegt de stichting. Er zijn al contacten gelegd en medio januari worden die uitgebreid.