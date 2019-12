Weer tips voor een veilige nieuwjaarsduik

Traditioneel trotseren weer duizenden mensen op 1 januari het koude water tijdens een nieuwjaarsduik. En traditioneel waarschuwt Reddingsbrigade Nederland iedereen om vooral voorzichtig te zijn. Verspreid over het hele land staan in elk geval honderden lifeguards paraat om een oogje in het zeil te houden.

Een heftige reactie na een plons in koud water kan een ‘cold shock response’ veroorzaken. Kenmerken zijn: verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, desoriĆ«ntatie of paniek. De reddingsbrigade adviseert iedereen alleen mee te doen aan een duik waar toezicht en hulpverlening is, en alleen als je je fit voelt.

Andere tips: doe een goede warming-up waarbij je zo lang mogelijk je kleren en schoenen aanhoudt. Zet een muts op want via het hoofd verliest een lichaam veel warmte, of smeer je in met vaseline. Kom zo snel mogelijk weer het koude water uit en warm direct op. De reddingsbrigade raadt af de traditie af te sluiten met een borrel: “Neem juist een warme zoete drank en/of snoep”.