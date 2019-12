Hagenaar opgepakt voor vuurwerkbom onder politiebus Duindorp

Een 38-jarige Hagenaar is maandagochtend aangehouden voor het gooien van een vuurwerkbom onder een politiebus op 3 december. Dat gebeurde in de wijk Duindorp. Een agent liep door de bom blijvende gehoorschade op, zo is volgens de politie uit een gehoortest gebleken. Zes andere agenten die in de bus zaten, zullen nog een gehoortest ondergaan. Ook de bus zelf werd zwaar beschadigd.

De Hagenaar wordt verdacht van betrokkenheid bij openlijke geweldpleging en poging (zware) mishandeling.

Het incident met het gooien van zwaar illegaal vuurwerk onder de politiebus werd gefilmd vanuit een politiehelikopter. Op beelden is te zien dat het projectiel onder de politiebus rolt, waarna een explosie en vervolgens een tweede klap volgt.

De aanhouding maakt deel uit van de arrestatie van zes mannen op maandagochtend, die ervan worden verdacht dat ze de afgelopen weken vernielingen hebben gepleegd en rellen hebben georganiseerd. Drie van hen, Hagenaars van 35, 37 en 39 jaar oud, worden verdacht van opruiing tot het plegen van geweld tegen personen of goederen.

Ook werd een 42-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vondst van een vuurwerkbom op zaterdag 7 december. Die lag in een plantenbak voor een woning aan de Zeezwaluwstraat. De man kon worden aangehouden na onderzoek van het projectiel door forensisch rechercheurs. Hij wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor brandstichting en het veroorzaken van een explosie. Verder vermoedt de politie dat deze verdachte op maandag 2 december opzettelijk is ingereden op een politieagent in de Pluvierstraat.

De zesde verdachte is een 43-jarige Hagenaar die is opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij het oproepen tot ongeregeldheden in Laak. Hij wordt verdacht van opruiing.