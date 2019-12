Milieudefensie: met nieuwjaarsduik ‘koppie onder’ voor klimaat

Onder het motto ‘Liever koppie onder voor het klimaat dan door het klimaat’ organiseert Milieudefensie op nieuwjaarsdag in veertien plaatsen een nieuwjaarsduik. Deze actie staat los van de traditionele Nieuwjaarsduik in Scheveningen.

“Wie de sprong waagt voor het klimaat, maakt geen reclame voor een bekend worstenmerk” stelt Milieudefensie. “Geregistreerde deelnemers kunnen wel een groene muts krijgen met daarop de tekst: There is no planet b”, aldus de organisatie. Inmiddels hebben ruim vierhonderd mensen zich aangemeld voor de klimaatduik. Wie ook kopje onder wil voor het klimaat kan zich aanmelden op de website klimaatduik.nl.