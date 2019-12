Politie: illegaal vuurwerk wordt met bestelbusjes gesmokkeld

De politie onderschept dit jaar voornamelijk illegaal vuurwerk dat met bestelbusjes vanuit het buitenland naar Nederland wordt gebracht. Postpakketjes met vuurwerk worden minder vaak aangetroffen dan rond de vorige jaarwisseling, zegt een woordvoerster van de landelijke korpsleiding.

De totale hoeveelheid in beslag genomen vuurwerk ligt tot nog toe iets lager dan vorig jaar: bijna 45.000 kilo tot en met week 51, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Twee relatief grote vangsten van afgelopen weekend, goed voor zo’n 7.000 kilo, zitten daar nog niet bij. Het totaal komt dus hoe dan ook uit boven de 52.000. Vorig jaar namen opsporingsdiensten in totaal 56.525 kilo verboden vuurwerk in beslag.

Vooral vanuit Polen werden de afgelopen jaren veel postpakketten met gevaarlijk, verboden vuurwerk verzonden. “Daar hebben we echt bovenop gezeten en veel onderschept. Mensen merken dat hun bestellingen minder vaak aankomen en gaan het via een andere route proberen”, aldus de politiewoordvoerster.

De politie zet nu in op gerichte controles van busjes, bijvoorbeeld als opvalt dat ze vaak heen en weer rijden tussen Nederland en Polen, Duitsland en Belgiƫ.