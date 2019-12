Honderden brengen laatste groet aan Deelder in De Doelen

In De Doelen in Rotterdam nemen honderden mensen afscheid van Jules Deelder. De dichter, schrijver, kunstenaar, jazzkenner en nachtburgemeester van Rotterdam overleed bijna twee weken geleden op 75-jarige leeftijd. Eerder op dinsdag was in besloten kring de crematieplechtigheid.

Onder de sprekers in het zalencentrum zijn loco-burgemeester Bert Wijbenga en acteur John Buijsman. De publieke herdenking, die mede is georganiseerd door de gemeente, duurt tot 18.30 uur. Ook Deelders familie is aanwezig.

Op 24 november werd in De Doelen nog op grootste wijze Deelders 75e verjaardag gevierd.