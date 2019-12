KNMI geeft code oranje voor lokaal zeer dichte mist

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor plaatselijk zeer dichte mist. Kort na de jaarwisseling kan het zicht plaatselijk minder dan 10 meter zijn.

In de noordelijke helft van Nederland was kort na 20.00 uur al sprake van dichte tot zeer dichte mist, waarbij het zicht kan teruglopen tot hooguit 50 meter.

In het zuiden is de mist wat minder dicht en blijft het zicht over het algemeen een stuk beter.

In de tweede helft van de nacht wordt het zicht op veel plaatsen iets beter, maar dichte mist blijft zeer waarschijnlijk. Pas overdag wordt het geleidelijk helderder.