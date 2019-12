OM: strafverzwaring voor wie zich misdraagt met oud en nieuw

Wie dinsdagavond of nieuwjaarsnacht als feestverstoorder de fout ingaat en betrapt wordt, kan een flink zwaardere straf tegemoet zien. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt oud en nieuw als evenement. “Bij strafzaken die aan de jaarwisseling zijn gerelateerd geldt een verzwaringsfactor van 75 procent”, aldus Guus Schram, coördinerend hoofdofficier van justitie. “Oud en nieuw hoort een feest te zijn. Helaas is dit feest niet altijd overal even gezellig.”

“Waar het gaat om geweld tegen personen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving, worden verdachten in beginsel voor de rechter gebracht. Zo kan het gooien van vuurwerk naar hulpverleners of geweld tegen de politie een gevangenisstraf opleveren.” De maatregelen zijn vergelijkbaar met eerdere jaarwisselingen.

Eerder op oudejaarsdag noemde korpschef Erik Akerboom oud en nieuw een hoogrisico-evenement voor de politie. “Wat een feest moet zijn, blijkt de gevaarlijkste avond van het jaar. Laten we met elkaar de traditie feestelijk en vooral veilig voortzetten”, aldus de baas van de Nationale Politie.