Penoza best bezochte Nederlandse film van 2019

De Penoza-film The Final Chapter heeft dit jaar van alle Nederlandse films de meeste bezoekers naar de bioscopen getrokken. De thriller is sinds de première op 18 november door 403.000 mensen bezocht en heeft daarmee de Platina Film-status behaald, maakten het Nederlands Film Festival en Dutch FilmWorks dinsdag bekend.

Het is de tweede film die dit jaar de Platina Film-status behaald. Tot nu toe mocht Verliefd op Cuba zich de best bezochte Nederlandse film noemen. Penoza: The Final Chapter, gebaseerd op de populaire tv-serie, trok echter 2000 bezoekers meer.

Nederlandse films werden het afgelopen jaar goed bezocht. In totaal trokken veertien films meer dan 100.000 bezoekers en ontvingen daarom de Gouden Film Award.