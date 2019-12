Regionaal zeer dichte mist door vuurwerk

Nog voor de jaarwisseling is in het midden en noorden van Nederland regionaal al sprake van zeer dichte mist met minder dan 50 meter zicht. Het slechtste zicht tot dusver werd gemeten in Lelystad, meldt Weeronline. Daar kan slechts 22 meter vooruit worden gekeken. Door het massaal afsteken van vuurwerk zal op grotere schaal in de noordelijke helft van het land zeer dichte mist ontstaan. In het verkeer kan het zeer gevaarlijk worden.

De verwachting is dat de dichte tot zeer dichte mist in grote delen van het land de hele nacht hardnekkig blijft. Alleen in het zuiden en zuidwesten is het zicht minder slecht en in Zeeland en aan de westkust zal het zicht in de loop van de nacht verder verbeteren door een aantrekkende wind.

Overdag zal het zicht geleidelijk op steeds meer plaatsen toenemen, doordat het wat gaat waaien en er iets drogere lucht binnenstroomt. Desondanks kan in de avond opnieuw mist ontstaan. Regionaal komt het weer tot dichte mist, maar zeer dichte mist wordt niet verwacht.