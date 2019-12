Rotterdam neemt afscheid van Deelder

Rotterdam neemt dinsdagmiddag in De Doelen afscheid van de onlangs overleden schrijver en nachtburgemeester Jules Deelder. De publieke herdenking volgt op zijn uitvaart die in besloten kring plaatsvindt.

De dichter en schrijver overleed op 19 december op 75-jarige leeftijd na een kort ziekbed. De gemeente Rotterdam en de Doelen willen met de bijeenkomst ook het grote publiek in de gelegenheid stellen om “met gelijkgestemden afscheid te nemen van onze geliefde stadsgenoot.”

Ook de familie van Deelder is bij het publieke afscheid aanwezig. “Er wordt in stijl afscheid genomen, met livemuziek en verscheidene sprekers”, aldus de gemeente Rotterdam. Mensen die afscheid willen nemen kunnen van 15.30 tot 18.30 uur in de Doelen terecht.