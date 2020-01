2,4 miljoen Nederlanders tellen met NPO 1 af naar 2020

Ruim 2,4 miljoen Nederlanders hebben dinsdagavond iets voor middernacht de tv aangezet om met NPO 1 af te tellen naar het nieuwe jaar. Het nationale aftelmoment, dat rechtstreeks vanuit Den Haag werd uitgezonden, was met 2.439.000 kijkers het best bekeken programma van oudejaarsavond. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

De best bekeken oudejaarsconference is die van Claudia de Breij. Zij trok voorafgaand aan het nationale aftelmoment 1.780.000 kijkers naar NPO 1 en staat daarmee op de tweede plek in de kijkcijfertop.

Een speciale uitzending van De wereld draait door op NPO 1 trok 1.422.000 kijkers, net iets meer dan het NOS Journaal van 20.00 uur (1.416.000). Ook SBS6 kwam met een oudejaarsspecial, eentje rond Ik hou van Holland. Die trok 1.309.000 kijkers, goed voor een vijfde plek in de kijkcijferlijst van de Stichting KijkOnderzoek.