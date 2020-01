Ga je je huis verbouwen in 2020? Zo doe je dat financieel

Als je als huizenbezitter groter, comfortabeler of energiezuiniger wilt wonen, maar niet wilt verhuizen, ligt verbouwen voor de hand. Door de stijging van de huizenprijzen in de afgelopen jaren hebben veel huizenbezitters overwaarde op hun woning. Als je fijn woont, kan je beter langer blijven zitten. Ben jij van plan om in het nieuwe jaar je huis te verbouwen, maar weet je niet hoe je dit moet financieren? Nieuws.nl geeft tips.

Wie zijn huis wil verbouwen, is momenteel goedkoper uit en kan makkelijker een aannemer vinden. Bouwbedrijven hebben als gevolg van de crises rond stikstof en PFAS veel minder grote nieuwbouwprojecten. Hierdoor hebben ze meer tijd voor kleinere klussen. Een jaar geleden was het voor particulieren die hun huis wilden verbouwen vaak moeilijk om een aannemer te vinden. Die tijden zijn veranderd. Een voordeel van verbouwen van je eigen huis is dat je in je vertrouwde omgeving kan blijven. Het vraagt echter wel om wat regelwerk. Denk hierbij aan zaken als vergunningen, als je bijvoorbeeld een nieuwe kunststof dakkapel wil.

Eigen spaargeld

Als je eigen spaargeld hebt, is het een goed idee om dit te gebruiken voor een verbouwing. Het levert je vaak meer plezier op dan het geld laten staan op een spaarrekening. Sparen levert bij Nederlandse banken voor vrij opneembare rekeningen eigenlijk geen rente meer op. Voor spaarders met grotere saldo’s is het rendement na de vermogensrendementsheffing zelfs negatief. Ga je een energiebesparende verbouwing doen? Dan levert dit extra financieel plezier op. Het kan zijn dat je maandlasten dalen als je je huis goed isoleert, bijvoorbeeld door kunststof kozijnen of zonnepanelen. Zorg wel dat je een financiële buffer hebt voor onvoorziene omstandigheden.

Schenking

Het is mogelijk als ouders een schenking te doen en daarmee je kinderen te helpen met de financiering van hun huis. Schenken lijkt voor de hand te liggen, aangezien je eenmalig ruim een ton belastingvrij kunt weggeven aan je kind. Ouders en anderen kunnen ook jaarlijks een bedrag van 5.428 euro belastingvrij schenken. Het gaat hierbij niet alleen om de ouders. Dit kan ook een tante of een oom zijn. De voorwaarde is dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is en dat de schenking wordt aangewend voor de aankoop óf de verbetering van een huis.

Duurzaamheidslening

Je mag in principe niet meer lenen dan je huis waard is. De regels zijn soepeler als je energiebesparende maatregelen neemt. Het is namelijk zo dat je maandlasten dalen als je energiekosten omlaag gaan. De maximale hypotheek mag dan worden opgerekt tot 106 procent van de woningwaarde. Als een verbouwing doet om je huis te verduurzamen, kom je wellicht in aanmerking voor een duurzaamheidslening van de gemeente. Dit is een lening met gunstige voorwaarden zoals een lage rente en de mogelijkheid om op ieder moment boetevrij af te lossen.

Hypotheek of persoonlijke lening

Als je overwaarde op je huis hebt, kun je meestal wel een extra hypotheek opnemen voor een verbouwing. De geldverstrekker zal waarschijnlijk vragen om een opgave van de WOZ-waarde of om een onafhankelijke taxatie. De bank zal ook toetsen of je de lasten van de extra hypotheek kunt dragen. Als geld lenen binnen de bestaande hypotheek niet mogelijk is, dan kan je overwegen om een persoonlijke lening af te sluiten. Let hierbij op de hoogte van het bedrag en de looptijd. Hoe meer geld je moet lenen, hoe eerder een hypotheek interessanter zal zijn dan een persoonlijke lening. Heb je een relatief klein bedrag nodig voor een vrij korte periode, dan is een persoonlijke lening waarschijnlijk gunstiger dan een hypotheek.