Man en 4-jarige zoon overleden bij flatbrand Arnhem

Twee van de vier gezinsleden die gewond raakten bij een brand in een flat in Arnhem zijn aan hun verwondingen overleden. De slachtoffers zijn een man en zijn 4-jarige zoon, meldt de politie woensdagochtend. De moeder en een dochter raakten gewond, zij liggen in het ziekenhuis.

De vier stonden in de lift toen er brand uitbrak in de hal van de flat aan het Gelderseplein. Volgens de brandweer hebben zij via de liftkoker veel rook binnengekregen.

De brand zorgde voor veel rook in de flat, maar volgens de politie zijn er geen andere gewonden. Door de brand zijn het trappenhuis en de lift van de flat zwaar beschadigd. Meerdere bewoners zijn geƫvacueerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.