Relatief droge en zachte januari in de Alpen verwacht

De eerste maand van 2019 wordt in de Alpen relatief droog en er valt minder sneeuw dan normaal. Overdag is het waarschijnlijk zachter dan normaal, meldt Weeronline. In hooggelegen skigebieden zijn de omstandigheden voor wintersport naar verwachting goed, laaggelegen pistes ondervinden hinder van het zachte en droge weer.

Begin januari is er nog wel kans op witte vlokken. Aankomend weekeinde, wanneer veel Nederlanders terugkeren van de wintersport, valt aan de noordkant van de Alpen sneeuw. Vrijdagavond begint het in het noorden van Zwitserland en Oostenrijk boven circa 1200 meter licht te sneeuwen.

Zaterdag intensiveert de neerslag en kan ook in de dalen wat winterse neerslag vallen, tot zondagavond zo’n 20 tot 40 centimeter. Zuid-Duitsland krijgt eveneens met sneeuwval te maken, net als het noorden van de Franse Alpen. Op de wegen in de Alpen en in Zuid-Duitsland bestaat daardoor kans op vertraging.

Na het weekeinde volgt een lange droge periode. Geleidelijk wordt het bovendien minder koud. Vooral in het westen van de Alpen stijgt de vorstgrens tot boven de 2000 meter. Daardoor slaat de dooi ook overdag toe. De nachten kunnen wel koud verlopen.

De rest van de maand zijn dagen met neerslag bijzonder, overdag is het doorgaans zachter dan normaal. Af en toe weet koude lucht vanuit het oosten Oostenrijk nog te bereiken. Richting het einde van de maand stijgt de kans op neerslag in de Franse en Zwitserse Alpen.

In de hooggelegen gebieden ligt voldoende sneeuw en zijn de omstandigheden voor wintersport in januari prima. Laaggelegen wintersportgebieden ondervinden hinder van het droge en zachte weer. Daar kunnen de pistes worden aangetast.

Februari brengt naar verwachting beter nieuws voor wintersporters: het droge weer maakt waarschijnlijk plaats voor een bovengemiddelde hoeveelheid neerslag. Toch blijven de omstandigheden voor laaggelegen pistes onzeker door de aanvoer van zachte lucht.