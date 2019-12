Tientallen auto’s betrokken bij kettingbotsingen

Bij de kettingbotsing op de A32 bij Akkrum, in Friesland, waren dertig auto’s betrokken. Volgens de politie botsten ze in dichte mist op elkaar. Het ongeluk heeft één persoon het leven gekost. Over de identiteit is nog niets bekend.

Zeventien mensen hebben lichte verwondingen opgelopen, twee hebben wat zwaarder letsel, meldt de politie. Deze slachtoffers en tientallen betrokkenen die niet gewond zijn geraakt, zijn opgevangen in de openbare basisschool van Akkrum. Vrijwilligers van het Rode Kruis verzorgen de lichtgewonden.

Volgens de politie blijft de A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden nog geruime tijd afgesloten in verband met het onderzoek naar de toedracht.

Later op de avond ontstond een tweede kettingbotsing op de A7, bij de afrit naar de A32, tussen de knooppunten Joure en Heerenveen. In de dichte mist reden daar dertig tot veertig auto’s op elkaar. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.

De politie heeft een telefoonnummer geopend voor mensen die zich ongerust maken over vrienden of familieleden die mogelijk betrokken zijn bij de kettingbotsingen op de A32 en de A7. Ze kunnen bellen met 06-50613213.