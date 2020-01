Toename aantal meldingen op oudjaarsdag

De hulpdiensten zijn op oudjaarsdag vaker eropuit getrokken dan een jaar geleden. Op het P2000-netwerk is het aantal alarmeringen met bijna 11 procent toegenomen, blijkt uit data van alarmeringen.nl. In totaal hebben de meldkamers de hulpdiensten 5191 keer gealarmeerd. De laatste dag van 2018 waren dat 4687 meldingen.

Tijdens de uren rond de jaarwisseling nam het aantal meldingen met 8,75 procent toe. Tussen dinsdag 18.00 uur en woensdag 01.00 uur zijn de hulpdiensten 2745 keer gealarmeerd. Vorige jaarwisseling was dat 2524 keer.

Volgens Wilbert de Vries van alarmeringen.nl ligt het aantal daadwerkelijke meldingen waarschijnlijk hoger, omdat niet alles via het P2000-systeem wordt gemeld. “Als de brandweer bijvoorbeeld toch al onderweg is naar een buitenbrandje, dan kunnen ze net zo goed even doorrijden naar een andere locatie”, zegt De Vries.