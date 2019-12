Ziekenhuis laat medewerkers overnachten wegens mist

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten heeft bedden beschikbaar gesteld voor medewerkers en patiënten die vanwege de zeer dichte mist in Friesland niet meer naar huis kunnen. “Het is bijna niet te doen om veilig thuis te komen of opgehaald te worden door familie. Een unieke situatie”, aldus chirurg Martijn Möllers van de Spoedeisende Hulp op Twitter.

In Nij Smellinghe zijn dinsdagavond onder andere mensen behandeld die gewond raakten bij de twee kettingbotsingen op de A7 en de A32. Kort voor middernacht was de mist in Friesland zo dik geworden dat vervoer niet meer verantwoord was.

De gestrande medewerkers en patiënten mogen slapen in bedden op de afdeling voor dagverpleging en kortdurende zorg.