Zorgen bij politievakbond om veel aangehouden minderjarigen

De politievakbond ACP maakt zich zorgen over het grote aantal minderjarigen dat tijdens de jaarwisseling is aangehouden. Zo werden in Utrecht 23 minderjarigen opgepakt.

“Het is een forse groep jonge kinderen dat is aangehouden. Er zitten er veel onder de 16 jaar bij. Dat is zorgwekkend”, aldus voorzitter Gerrit van de Kamp. “Met zo’n nieuwe groep is de kans groot dat het nog jarenlang zo door kan gaan. Ik ben daarom erg benieuwd waarom dit soort jongeren zich zo laat gaan. Waar worden ze door gedreven?”

De politie heeft er in de voorbereiding juist alles aangedaan om escalaties te voorkomen. Maar het aantal incidenten tegen politieagenten is deze jaarwisseling toch weer toegenomen. “Alle voorbereidingen en inspanningen ten spijt zijn we nog niet veel opgeschoten.”