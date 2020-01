Buitenlandse Zaken adviseert reizigers niet naar Sydney te gaan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Australië aangepast vanwege de aanhoudende bosbranden. Het ministerie adviseert Nederlanders alleen noodzakelijke reizen richting de staat New South Wales te ondernemen. Als het niet noodzakelijk is, kun je volgens Buitenlandse Zaken beter niet gaan.

In de staat is de noodtoestand uitgeroepen. Die duurt van 3 januari tot 9 januari. Er zijn momenteel meer dan 100 bosbranden in New South Wales. Ook in buurstaten South Australia en Victoria woeden bosbranden.

Tienduizenden toeristen en bewoners van New South Wales worden geëvacueerd. Komend weekend stijgt de temperatuur naar verwachting tot boven de 40 graden. Gecombineerd met harde wind levert dat een groot gevaar op voor verdere uitbreiding van de bosbranden.

De bosbranden, die dit jaar uitzonderlijk groot en verwoestend zijn, hebben tot nog toe zeker veertien mensenlevens geëist.