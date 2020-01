Oud-student betaalt netjes terug

Oud-studenten die van 1986 tot 2015 studiefinanciering volgens het oude stelsel ontvingen, betalen bijna allemaal hun schulden netjes op tijd af: globaal gerekend komt 85 procent bijtijds over de brug. Dat zegt een woordvoerster van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), in reactie op een bericht van BNR. In 2015 ging het om een bedrag van 765 miljoen dat werd voldaan, in 2018 om ruim 846 miljoen.

In 2015 werd 14,7 miljoen kwijtgescholden, in 2018 was dat 23,2 miljoen euro. Kwijtschelden van de schulden van iemand die echt niet kan betalen, begint overigens pas na vijftien jaar nadat er met afbetalen moet zijn begonnen.

Over de afbetaling van de leningen via het huidige leenstelsel kan nog geen duidelijkheid worden gegeven, daarvoor is het volgens DUO nog veel te vroeg. Voorzitter Alex Tess Rutten van de studentenbond LSVB zei bij BNR dat het nieuwe systeem “echt niet houdbaar” is.