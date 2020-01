Veel vragen studenten over cyberaanval Maastricht University

Veel studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht bellen met de informatiebalies die zijn ingesteld na de cyberaanval die de instelling heeft getroffen. Een woordvoerder kon nog niet zeggen of het ook druk is bij de fysieke balies die donderdag op acht universiteitslocaties zijn geopend.

De universiteit besloot vorige week alle systemen offline te halen nadat een deel was getroffen door gijzelsoftware. De makers van de ransomware Clop vergrendelden een aantal systemen en eisten losgeld. Of die eis is ingewilligd, wilde de universiteit afgelopen dinsdag niet zeggen.

Het systeem wordt nu stukje bij beetje opgestart, maar dan “veiliger en robuuster dan voorheen”, zegt de woordvoerder donderdag. Studenten kunnen sinds donderdagochtend weer hun rooster inzien. Ook het UM Student Portal en een site voor studiematerialen zijn weer in de lucht, maar wel met “beperktere functionaliteit”.