Brandweer: vrijdagavond klaar met blussen in Zoetermeer

De brandweer hoopt vrijdagavond de bluswerkzaamheden na een grote brand in Zoetermeer helemaal af te ronden. Bij een brand woensdag op een industrieterrein is onder meer een opslagloods verwoest van Shurgard, een bedrijf dat opslagruimte verhuurt. Het nablussen duurt lang en zorgt ook vrijdag nog voor rookontwikkeling.

Er is geen asbest in de omgeving gevonden. Wel lag er asbesthoudend materiaal in de bedrijfspanden die bij de brand betrokken waren. Een gespecialiseerd bedrijf gaat dat verwijderen. De locatie is afgezet.

In de loods van Shurgard waren negenhonderd units waarin mensen hun spullen hadden opgeslagen. Die zijn volledig verwoest. Het bedrijf heeft donderdag en vrijdag alle huurders benaderd en wil helpen bij de verzekeringsprocedure.

De brand begon in de nacht van dinsdag op woensdag in een papier-, ijzer- en metaalhandel aan de Industrieweg en sloeg over naar het opslagbedrijf.