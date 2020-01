BuZa: roder dan dit kan reisadvies Irak niet worden

Het reisadvies voor Irak blijft ongewijzigd negatief, stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Het reisadvies was al rood, roder dan dit kan niet.” Omdat het ministerie al geruime tijd nadrukkelijk adviseert niet naar de hoofdstad Bagdad te reizen, hebben alle Nederlanders in de regio een bericht gekregen van de ambassade in Bagdad dat ze de stad beter kunnen verlaten. “Het reisadvies is: ga niet naar Bagdad. En als je er toch bent, kun je beter vertrekken”, aldus een woordvoerster.

De Verenigde Staten voerden in de nacht van donderdag op vrijdag een drone-aanval uit op het internationale vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad, waarbij onder meer de vooraanstaande Iraanse generaal Qassem Soleimani is omgekomen. Iran heeft al aangekondigd de aanval te willen vergelden.