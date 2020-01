‘Duitse zaal vernoemd naar Mariss Jansons’

In het toekomstige concertgebouw in München wordt mogelijk een zaal vernoemd naar de vorige maand overleden Mariss Jansons. Deze geliefde en vooraanstaande Letse dirigent was ook tien jaar chef van het Concertgebouworkest in Amsterdam. Hij stond 465 keer voor dit gezelschap op de bok.

Kunstminister Bernd Sibler meldde aan het Duitse persbureau DPA dat de vernoeming wel in de lijn der verwachtingen zou liggen, gezien de grote staat van dienst van de maestro die eveneens jarenlang het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks leidde. Dit orkest moet in het nieuwe gebouw onderdak gaan krijgen. Het nieuwe Konzerthaus van architect Cukrowicz Nachbaur zou Jansons dan ook na aan het hart hebben gelegen.

Op 15 januari speelt het Symphonieorchester onder leiding van Zubin Mehta een herdenkingsconcert voor Janssons, die een dag daarvoor 77 jaar zou zijn geworden. Het komt live op een Duitse radio- en televisiezender en zal ook via internet te volgen zal zijn. De netto-opbrengst van de kaartverkoop voor het reeds uitverkochte concert met muziek van Gustav Mahler is voor het nieuwe gebouw.