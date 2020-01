Minister Blok: situatie in Irak zorgelijk en ernstig

“De situatie is zorgelijk en ernstig”, zegt minister Stef Blok over de aanvallen op de Amerikaanse ambassade in Bagdad en de luchtaanval van de Amerikanen waarbij een hoge Iraanse generaal om het leven kwam.

“Het is van groot belang dat de kalmte in de regio bewaard wordt”, zegt de bewindsman in een reactie. Iran werkt instabiliteit in de regio in de hand, aldus Blok. De gedode generaal Qassem Soleimani “had daar een rol in”.

Nederland volgt de situatie op de voet en “staat in contact met internationale partners”, beklemtoont de minister. “De veiligheid van Nederlanders in de regio heeft altijd onze volle aandacht, ook nu.”