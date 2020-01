Penningmeester voetbalclub Osdorp stort geld op eigen rekening

De voormalige penningmeester van de Amsterdamse voetbalclub DCG in Osdorp heeft geld van de vereniging op zijn eigen rekening gestort. Volgens De Telegraaf gaat het om zo’n 120.000 euro. Op de website van de club schrijft het bestuur dat de man heeft bekend dat hij geld heeft overgemaakt naar zijn eigen rekening. Een deel is inmiddels terugbetaald. Een bedrag wordt in de verklaring niet genoemd.

DCG heeft vooralsnog geen aangifte gedaan. “Het enige belang van DCG is het geld terug te krijgen en daarnaar wordt gehandeld”, meldt het bestuur. “In overleg met onze advocaat worden nu de vervolgstappen bepaald. Met twee openstaande crediteuren zijn betalingsafspraken gemaakt waardoor het voortbestaan van de vereniging niet in gevaar komt.”