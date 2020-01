Verdachte van moord in Rotterdam in Istanbul opgepakt

Een voortvluchtige verdachte van een moord in Rotterdam is opgepakt in Istanbul. De man, de 39-jarige Cengiz Akin, staat op de Nationale Opsporingslijst voor het doodschieten van de 31-jarige Hamdi Bilir in september 2014. Volgens het Openbaar Ministerie in Rotterdam is de man in Istanbul opgepakt in verband met een levensdelict in Turkije.

De woordvoerder van het OM noemt het nog te vroeg om iets te kunnen zeggen wat Nederland nu gaat doen met Akin, zeker als er ook in Turkije een zaak tegen hem loopt. Turkije levert geen onderdanen uit.

Volgens de krant Habertürk verbleef Akin sinds vier jaar in Istanbul en dreef hij daar een restaurant. Hij zou onlangs op de Turkse televisie zijn geweest. Twee tatoeages, die ook genoemd staan op zowel de Nationale Opsporingslijst als de opsporingslijst van Interpol, zouden de identificatie van de verdachte hebben vergemakkelijkt. In 2018 verschenen al foto’s op internet waaruit bleek dat de verdachte als vrij man in Istanbul verbleef; hij werd onder meer gefotografeerd met gasten in zijn restaurant.

De Amsterdammer Bilir werd in 2014 doodgeschoten in een druk eethuis aan de Mathenesserweg in Rotterdam. Akin wordt door de politie gezien als de vermoedelijke schutter. De politie hield in juli 2015 de 20-jarige Ugur D. aan op Schiphol. Die zou ook betrokken zijn bij de schietpartij en stond eveneens op de Nationale Opsporingslijst.