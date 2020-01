Vliegende auto’s, 5G, seks 2.0 en Nederland op techbeurs CES

Hoe ziet de wereld er in 2025 of 2030 uit? Welke apparaten gebruiken we en hoe gaan we van A naar B? Die vragen staan centraal op de grootste techbeurs ter wereld, de Consumer Electronics Show (CES). Die wordt de komende week gehouden in Las Vegas. Duizenden bedrijven, van groot tot klein, laten zich zien aan honderdduizenden bezoekers. Ze grijpen de beurs aan voor hun onthullingen en presentaties.

CES besteedt onder meer aandacht aan de stad van de toekomst. In zo’n slimme stad hangen overal sensoren die hun omgeving in de gaten houden. Ook gaat het over supersnel mobiel internet via 5G-netwerken, over kunstmatige intelligentie, over virtual en augmented reality en over games. CES besteedt dit jaar ook aandacht aan een nieuw soort technologie: de moderne seks. Speeltjes met bluetooth bijvoorbeeld, zodat een vrouw op een app kan zien hoe haar lichaam vindt dat het gaat. Een ander bedrijf toont een douchekop met een ingebouwde slimme luidspreker.

Hyundai zal op de beurs zijn vliegende auto onthullen. De Zuid-Koreaanse autobouwer werkt al een tijdje aan zo’n voertuig, een Personal Air Vehicle. Het is een kruising tussen een helikopter en een gewone auto. Hyundai wil ook een soort zelfrijdende auto laten zien, de Purpose Built Vehicle. Het Duitse Daimler zal op de beurs ook een nieuw soort auto onthullen.

Nederland heeft ook een hoekje op het congresterrein, het Netherlands Tech Square. Zo’n vijftig bedrijven laten zich daar zien. Een daarvan is Hiber, dat vorig jaar werd uitgeroepen tot Nationaal Icoon van de overheid. Het bedrijf uit Delft werkt aan een satellietnetwerk dat slimme apparaten (het Internet of Things) in de gaten kan houden. De stadgenoten van Meatable mogen hun kweekvlees laten zien. De Hydraloop uit Leeuwarden zuivert water dat door het doucheputje gaat of uit de wasmachine komt, zodat het meteen weer gebruikt kan worden. Een huishouden kan zijn waterverbruik daarmee bijna halveren, zegt het bedrijf. Project.BB uit Den Haag is een robot die stranden schoon moet maken. De afvaardiging wordt geleid door prins Constantijn, voorman van koepelorganisatie TechLeap, die vroeger StartupDelta heette. De eerste dagen krijgen de Nederlanders gezelschap van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

CES wordt al sinds 1967 gehouden. Bekende technologieën die er ooit werden onthuld, zijn de videorecorder, de cd-speler, HD-televisie, de Xbox en de Blu-Ray-dvd.