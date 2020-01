Nederlanders om in de gaten te houden: YouTuber en Men’s Right Activist Ava Brighton (30)

Ze wil laten zien dat er vrouwen zijn die voor de rechten van de man strijden en dat er meer bewustzijn mag komen voor deze rechten, met name op het gebied van huiselijk geweld en familierecht. Ava Brighton heeft niet veel op met het huidige steeds radicaal wordende feminisme, omdat er niet gekeken wordt naar de regelgeving. Hierdoor lijden momenteel duizenden mannen, waaronder haar eigen partner. “Het feminisme is vooral gebaseerd op het krijgen van privileges en niet werkelijk op gelijkheid tussen mannen en vrouwen.”

Tijdens de eerste feministische golven streden vrouwen voor meer gelijkheid, maar volgens Ava streden de vrouwen eigenlijk voor de privileges die mannen ook hadden. “ Dit wringt bij mij een beetje. Het waren de mannelijke privileges die ze wilden hebben. Als we vandaag de dag kijken naar de wetten voor mannen, lopen die ver achter op de vrouwen, vooral in het familierecht. Kijk naar huiselijk geweld. Er is een wet in verschillende landen aangenomen, die impliceert dat een man nooit het slachtoffer van huiselijk geweld kan zijn. Een vrouw kan aangifte doen van huiselijk geweld zonder bewijsvoering.”

Wat haar ook verbaast, is dat vrouwen over het algemeen bij een scheiding de kinderen krijgt toegewezen. “Er zijn honderdduizenden mannen die hieronder lijden, die de gevangenis ingaan, hun kinderen niet mogen zien. In sommige landen in Europa is het zo erg, dat een vrouw een man kan laten oppakken als hij scheet laat tijdens een discussie. In veel landen kan een vrouw over wat ze maar wilt aangifte doen en kan de man hier niet tegen doen. De vrouw wordt geloofd.”

Haar eigen partner is verwikkeld in een lastige situatie met zijn ex-vrouw, waardoor het balletje ging rollen voor Ava en de activist in haar werd aangewakkerd. “Zij is vertrokken met hun kind en kwam erachter dat er een wet in Spanje was aangenomen, die een vrouw veel rechten geeft. Na een valse aanklacht heeft ze het gezag over hun kind gekregen en zou hun huis op haar naam worden gezet. Door een fout in haar aanklacht, is dit uiteindelijk niet gebeurd. Maar hij is bijna alles kwijtgeraakt. Ze had gezegd dat hij haar mishandeld had. Er is niet naar bewijsvoering gevraagd, het was haar woord tegen dat van hem. Hij is opgepakt en in de gevangenis gegooid.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik zie dat mannen minder rechten hebben dan vrouwen. Dit is een wereldwijd probleem en mannen gaan hieraan onderdoor. Het percentage mannen dat hierdoor zelfmoord pleegt, is veel hoger dan we denken. Ik denk dat veel mensen hiervan niet op de hoogte zijn. We denken dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben, maar als je er van dichtbij mee te maken krijgt, zie je hoe het werkelijk in elkaar steekt. Ik denk dat veel feministen niet weten waar ze tegen strijden. Het feminisme is vooral gebaseerd op het krijgen van privileges en niet op gelijkheid. Als je kijkt naar de eerste feministische golf, die vrouwen wilden geen gelijkheid, maar stemrecht. Er is nu een radicale groep feministen die mannen aan het castreren zijn. Ze strijden om futiliteiten en wat ze doen, kan niet goed zijn voor de volgende generaties.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Mijn hoogste doel is dat mannen evenveel rechten krijgen als vrouwen en dat mensen zich bewust worden dat dit nu niet het geval is. En ik sta op voor mijn gezin. Ik heb van dichtbij gezien wat de impact is van onze huidige wetten op mijn eigen partner. Alles is hem afgenomen. Een man verliest alles door één aanklacht. Ook al wordt deze aanklacht later ingetrokken, dan nog is hij zijn leven kwijt.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat goed. We hebben nog wel veel last van de ex vriendin van mijn partner. Dat is ook de reden dat ik hiermee doorga. Sinds een paar maanden maak ik YouTube filmpjes en als je kijkt naar de reacties die ik krijg, is er nog een boel te doen. We gaan naar een toekomst met een radicale vorm van feminisme. Dit vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. Kijk naar landen als Zweden en Finland, waar wordt gesproken over de eerste feministische regering. Dit heeft voor mij niets met gelijkheid te maken.”

Welke andere keuzes ga je maken in 2020?

“Ik denk dat ik mijn familie wat vaker ga opzoeken. Ze wonen in Nederland en ik woon in Spanje. Ik ben weinig in Nederland geweest, dus daar wil ik vaker naartoe. En ik wil me meer op mijn grafische werk focussen. Daar haal ik het meeste vreugde uit. Het was mijn hobby, maar is inmiddels mijn werk geworden.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“De afgelopen tijd heb ik geleerd om zonder vooroordeel naar mensen om mij heen te kijken. Ik was wat radicaal en had snel een oordeel. Ik ben juist met die personen omgegaan waar ik een vooroordeel over had, waardoor ik hun kant van het verhaal te horen krijg. Ik heb geleerd dat je niet altijd gelijk hebt, ook al denk je van wel. Ik leer ervan om verder dan mijn neus lang is te kijken.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Ik laat aan mensen zien dat veel van wat er in de wereld gezegd wordt, en met name in de media, niet is zoals het is. Niet alles wat we horen, lezen en wat je aangeleerd wordt, klopt. We zijn onszelf verloren, met name op sociale media. Het was iets leuks, maar ik denk dat er veel grote gaten zijn ontstaan. Het heeft voor nog meer hokjes denken gezorgd. Ik leer mensen om verder dan die hokjes te denken en inspireer ze om zelf te onderzoeken wat waar is en wat niet.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik creatief en vrij rustig ben. Ik luister naar anderen, dat waardeer ik het meeste aan mezelf.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dit zijn en wat zou je van deze persoon willen leren?

“Dat is iemand binnen het vakgebied van men’s rights, namelijk Paul Elam. Deze man uit Amerika is niet alleen op het gebeid van rechten voor de man heel wijs, maar hij zegt ook veel over hoe je op een juiste manier kunt leven. Hij is mijn grote voorbeeld.”

Welke quote zou je op een T-shirt laten zetten?

“Onderzoek voordat je een oordeel hebt”